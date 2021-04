Die Salzburger FestungsBahn fährt heuer das erste Mal - bis zur Mittelstation

Die FestungsBahn startet am Samstag. Damit sind alle drei Attraktionen der Salzburg AG Tourismus in der Stadt Salzburg in Betrieb - die FestungsBahn, der MönchsbergAufzug und der WasserSpiegel am Mönchsberg.

SN/salzburg ag tourismus Die Festungsbahn fährt wieder – vorerst aber nur bis zur Mittelstation. Der Hintergrund für die verkürzte Strecke: Die Festung Hohensalzburg ist coronabedingt noch immer geschlossen.