Die Salzburger Lokalbahn erhält eine neue Haltestelle

Die Salzburg AG saniert die Strecke der Lokalbahn zwischen Oberndorf und Ziegelhaiden. Im Projekt inkludiert ist der Neubau der Haltestelle Ziegelhaiden. Die Hauptarbeiten finden bis 1. September statt.

Die Salzburg AG saniert die Strecke der Salzburger Lokalbahn zwischen Oberndorf und Ziegelhaiden. Das Projekt sieht auch den Neubau der Haltestelle Ziegelhaiden vor, die auf die andere Seite der Gleise verlegt wird. Mit den Vorarbeiten wird am 27. Mai begonnen. Während der Hauptarbeiten von 6. Juli bis voraussichtlich 1. September ist die Strecke zwischen Oberndorf und Bürmoos für den Fahrgastbetrieb gesperrt. Der Abschluss der Arbeiten ist bis Ende Oktober geplant.



Die durchschnittliche Lebensdauer ist bereits überschritten

Die Eisenbahninfrastruktur der Salzburger Lokalbahn zwischen Oberndorf und Ziegelhaiden habe nach 30 Jahren die durchschnittliche Lebensdauer bereits überschritten, heißt es bei der Salzburg AG. Jetzt wird die Strecke auf 1,6 Kilometer komplett saniert - inklusive der Gleise und der Oberleitungen. Ziel ist ein Komfortverbesserung für die Fahrgäste. In der Zeit von 6. Juli bis einschließlich 1. September ist die Strecke zwischen Oberndorf Bahnhof und Bürmoos daher gesperrt. Die Lokalbahnhaltestellen Ziegelhaiden und Arnsdorf werden während der Bauarbeiten nicht bedient. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.



Die Salzburg AG errichtet eine überdachte Bike+Ride-Anlage

Im Zuge der Streckensanierung wird auch die Haltestelle Ziegelhaiden neu gebaut. Die neue Haltestelle wird den Fahrgästen einen barrierefreien Zugang ermöglichen. Dabei wird der neue Bahnsteig westlich des Gleises errichtet - direkt im Anschluss an das Siedlungsgebiet. Durch diese Verlegung entfällt damit für einen Großteil der Fahrgäste die Benützung der beiden Eisenbahnübergänge. Der neue Bahnsteig wird über zwei barrierefreie Zugänge (Arnsdorfer Straße und Zwieselstraße/Bahnweg) erschlossen. Zudem wird auf der östlichen Seite des Bahnsteigs eine großzügige, überdachte Bike+Ride-Anlage errichtet.

Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet

Um die Auswirkungen für die Kundinnen und Kunden so gering wie möglich zu halten, wird während der Sperre ein Sonderfahrplan eingeführt. Zwischen Salzburg und Oberndorf fährt die Lokalbahn im 15- bzw. 30-Minuten-Takt. Am Bahnhof Oberndorf erfolgt der Umstieg auf die Schienenersatzverkehr-Busse nach Lamprechtshausen. Von Lamprechtshausen fährt wieder die Lokalbahn in Richtung Bürmoos und Ostermiething. Die Eilzüge am Vormittag und Nachmittag halten an allen Haltestellen und haben Anschluss zum Schienenersatzverkehr. Durch diesen Sonderfahrplan ist mit Fahrzeitverlängerungen von bis zu ca. 15 Minuten zu rechnen. Ergänzende Parkmöglichkeiten stehen in Pabing und Weitwörth-Nußdorf zur Verfügung.

Quelle: SN