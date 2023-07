"Die Schere zwischen Schutz und Gefährdung wird immer größer"

Die PN sprachen mit den beiden Wissenschaftern A. Selimovic und K. Hackländer zum Thema Wolf.

Klaus Hackländer ist deutscher Wildbiologe und Professor für Wildtierbiologie und Jagdwirtschaft an der BOKU Wien.

Aldin Selimovic arbeitet am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) und fungiert als wissenschaftlicher Berater des Österreichzentrum Bär, Wolf und Luchs.

Herdenschutz?



In Hofnähe wird viel für Herdenschutz investiert, doch für unsere kleinen Almen ist er unwirtschaftlich?



Selimovic: In unseren Nachbarländern wird viel dafür investiert und auch in Österreich ist mehr Herdenschutz unabdingbar.

Hackländer: Herdenschutz muss gemacht werden und ich würde mir von der Politik mehr Mut und Ehrlichkeit wünschen. Viele Bauern bewirtschaften die Almen nur aus Leidenschaft und Tradition. Der Wolf beschleunigt das Verschwinden unserer Almen. Und das muss man den Menschen sagen.

Problemwölfe?



Was braucht es zum Umgang mit "auffälligen" Wölfen?



Selimovic: Wir haben kein Monitoring des Wolfs und daher keine Grundlage für Fakten. Der Wolf ist hochmobil und es ist fast unmöglich vorauszusagen, wo er ist. Zonen mit wildökologischer Raumplanung zu schaffen, das wird nicht funktionieren, weil sich der Wolf nicht an Grenzen oder Zonen hält, die wir festlegen. Aus jagdlicher Sicht muss man sagen, dass er ein Durchzügler ist, und daher sind sogar Abschüsse von definierten Problemwölfen fast wie ein Lottosechser.

Hackländer: Wölfe, die individuell Probleme bereiten, die muss man regulieren, dazu gehört die Schaffung von rechtlichen Grundlagen. Das sind Hausaufgaben für die Politik.

Ich wurde 2018 beauftragt, für die Politik ein Gutachten zu machen. Ich glaube, das ist in den Schubladen verschwunden. Wir stecken zu dieser Problematik noch immer in den Kinderschuhen.

Biodiversität?



Welche Auswirkungen hat das Verschwinden von Almflächen für die Biodiversität?



Hackländer: Es wäre ein großer Verlust für unsere Biodiversität, wenn wir weniger Almflächen hätten - mit Auswirkungen nicht nur für die Vegetation, sondern auch für viele Tierarten wie Raufußhühner oder Gämsen. Mit dem Wolf geht nicht nur der Bauer, sondern auch zahlreiche Tierarten.

Thema Wolf?



Zum Thema äußern sich viele Interessengruppierungen?



Hackländer: Die Schere zwischen Schutz und Gefährdung des Wolfes wird immer größer. Artenschutz ist längst nicht mehr das Thema. Vielmehr ist der Wolf für viele Organisationen eine Cashcow.