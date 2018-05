Die Schnalzer in Annaberg-Lungötz ließen es zum 50er ordentlich krachen

Die Reitschnalzergruppe Annaberg-Lungötz feierte am vergangenen Wochenende ihr 50-Jahre-Jubiläum und erhielt für ihre neue Standarte auch gleich den "Segen von oben".

Die Hufe von rund 80 Pferden, dazu das laute Schnalzen der Peitschen und dazwischen jeweils die Klänge der beiden Blasmusikkapellen aus Annaberg und Lungötz - so hallte es am vergangenen Wochenende in Annaberg, denn die Reitschnalzergruppe Annaberg-Lungötz feierte groß ihren 50. Geburtstag mit vielen Gästen.

Am Freitag eröffneten die Schnalzer das Festwochenende mit den anderen Vereinen aus Annaberg und Lungötz bei einer Feldmesse und anschließendem Festzug durch den Ort. Am Samstag folgten die Schnalzergruppen aus dem Tennengau, sowie aus dem benachbarten St. Martin der Einladung des Geburtstagskindes und marschierten mit ihren prächtig geschmückten Pferden auf. Bei anfangs leichtem Mairegen und dem ein oder anderen Blitz und Donner gab es für die neue Fahne des Jubelvereins auch den "Segen von oben". Nach der Segnung durch Pater Virgil übergaben die Standartenmutter Christine Moser sowie Standartenpatin Sabine Guttenbrunner ihre Standartenbänder und somit auch die Standarte an den Obmann der Reitschnalzergruppe Georg Lanzinger. Von nun an führt also die prächtige Standarte mit dem Hengst die Reitschnalzergruppe Annaberg-Lungötz an.

Schnalzerball als Abschluss

Pünktlich zum Festzug durch den Ort verzogen sich auch wieder alle Regenwolken und die geladenen Schnalzergruppen konnten stolz ihren Verein mit diversen Schnalzertakten präsentieren. Im Anschluss zum Fest mit den Schnalzervereinen aus nah und fern, welches im Postwirt Annaberg stattfand, wurde zum Schnalzerball geladen. Die Filzmooser Tanzlmusi sorgte bei diesem Ball für beste Stimmung und es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt.

Erstmals hoch zu Ross, wurde in Annaberg bereits 1938 bei der Primiz von Pater Gregor Seethaler geschnalzt. Nach der Kriegszeit wurde der Verein 1947 reaktiviert, Ausrückungen waren anfangs ausnahmslos Bischofsempfänge oder Goldene Hochzeiten. Die offizielle Vereinsgründung der Reitschnalzer Annaberg-Lungötz erfolgte dann im Jahr 1968, mit dem damaligen Obmann Georg Schiefer (vulgo Schiefer Schual). Von nun rückte der Verein bei Festlichkeiten im Ort und darüber hinaus aus, auch Festgeschirre wurden angekauft. Hans Hirscher (vulgo Rottenhof Hans) folgte als Obmann seinem Vorgänger im Jahr 1990, 2013 übernahm dieses Amt der jetzige Obmann Georg Lanzinger.

Im Rückblick auf zahlreiche schöne Ausrückungen in den letzten 50 Jahren, aber auch auf die Jahre davor, war sowohl das Festwochenende als auch die Standartenschaffung und -segnung ein gebührendes Jubiläum für die Reitschnalzergruppe Annaberg-Lungötz.