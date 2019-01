Die Schneefälle lassen in Salzburg nicht nach - aber alle Gemeinden erreichbar

In den Nordstaulagen erwartet ein Meteorologe der ZAMG einen weiteren Meter Neuschnee. Die Lawinensituation bleibt angespannt, die Verkehrslage hat sich zumindest vorerst beruhigt.

"An der Wettersituation ändert sich nicht viel." So fasst Meteorologe Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) die Aussichten für die kommenden Tage zusammen. "Es bleibt sehr niederschlagsanfällig. Man kann nur hoffen, dass es dazwischen ein paar trockene Tage gibt."

Heute, Dienstag, erwartet Ohms die Schneefallgrenze zwischen 400 und 700 Metern. "In der Nacht auf Mittwoch wird es wieder kälter, sodass es auch in den Niederungen wieder schneit." Bis Donnerstag sei in den typischen Nordstaulagen wie in Abtenau und Hintersee auf den Bergen neuerlich mit bis zu einem Meter Neuschnee zu rechnen. In den Tälern könne es bis zu ein halber Meter werden. Auch in der Stadt Salzburg ist wieder mit einigen Zentimetern Schnee zu rechnen.

Der Neuschnee und teils stürmischer Nordwestwind - auf den Bergen mit Spitzen bis zu 100 km/h - sorgen dafür, dass die Lawinensituation unverändert angespannt bleibt. Derzeit ist sie im gesamten Bundesland - mit Ausnahme der Lungauer Nockberge - als "groß" (Stufe 4 von 5) eingestuft. Schneebretter können sich auch von selbst lösen.

Ein Ende der Schneefälle ist laut Ohms zumindest in höheren Lagen nicht in Sicht. Die aktuelle Wetterlage soll jedenfalls noch bis in die nächste Woche hinein bestehen bleiben. Dann könne es sein "dass wir in die Situation des Jahres 1999 kommen", sagt Ohms. Damals habe es zwei bis drei Wochen hindurch immer wieder geschneit - bei zwei Lawinenabgängen im Februar des Jahres im Paznauntal (Tirol) kamen damals 38 Menschen ums Leben.

Einen Widerspruch zum Klimawandel sieht der Meteorologe in den rekordverdächtigen Schneefällen übrigens nicht. Im Gegenteil: "Die Klimamodelle gehen von deutlich feuchteren Wintermonaten aus. Insofern passt das gut hinein." Auch die blockierenden Wetterlagen - mit wochenlang ähnlichen Bedingungen - würden sich häufen, sagt der Meteorologe.

Am Dienstag alle Gemeinden erreichbar

Am Dienstag sollten wieder alle Salzburger Gemeinden erreichbar sein. Die B99 zwischen Untertauern und Obertauern (Nordrampe) wird voraussichtlich von 8 Uhr bis längstens 16.30 Uhr für den Verkehr geöffnet. Voraussetzung ist ein Allradfahrzeug oder Schneeketten.

Auch Weißbach ist nicht mehr von der Außenwelt abgeschnitten. Die B311 nach Saalfelden ist vorerst offen, allerdings bleibt die Sperre zwischen Weißbach (Firma Schmuck) und St. Martin (Lamprechtshöhle) wegen Lawinengefahr aufrecht.

Hintersee ist über die Umleitung über die Almbachstraße erreichbar, die Hinterseer Landesstraße ist gesperrt, dort drohen Bäume wegen der Schneelast umzustürzen.

Und auch das Glemmtal ist nach der erfolgreich durchgeführten Lawinensprengung seit Sonntag wieder frei für den Verkehr. Siehe auch sn.at/verkehr.

