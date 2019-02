Die Schneelast macht Salzburgs Wäldern zu schaffen

Nach Stürmen und Borkenkäferplage hat der Schnee vielen Waldbesitzern arg zugesetzt. Der Schaden in Salzburg kann noch nicht erhoben werden.

"Derzeit liegen noch so viele Schneemassen in den Wäldern, dass der Schaden an Bruchholz noch nicht seriös zu beziffern ist", sagte Franz Lanschützer von der Forstdirektion der Landwirtschaftskammer. Tatsache sei jedoch, dass einzelne Waldbesitzer in Salzburg stark betroffen seien, so der Experte. Großflächige Schäden gebe es im nördlichen Flachgau von Straßwalchen über Neumarkt, Schleedorf und Henndorf in Höhenlagen zwischen 600 und 1000 Metern. Lanschützer glaubt jedoch, dass über das Jahr gesehen die Menge des anfallenden Schadholzes in Summe mit der Normalnutzung, die derzeit bei null liege, kein Überangebot am Holzmarkt bringen werde. Pro Jahr würden in Salzburg rund 1,3 Millionen Festmeter Holz vermarktet, es gebe etwas mehr als 100 Sägewerke im Land.