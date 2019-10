Die Paracelsus-Schule in St. Jakob am Thurn feiert am 17. Oktober ihr 30-jähriges Bestehen. Die Schulgründerin, Sieglinde Wendt, erzählt von schönen und schwierigen Zeiten.

Es ist ein Zufluchtsort für "seelenbedürftige" Kinder. Die Natur rund um die Paracelus-Schule tut neben der individuellen Betreuung der Schüler ihr Übriges dazu, dass jeder einzelne zur Ruhe kommt und in eine etwas heilere Welt eintauchen kann. "Bei uns sind ...