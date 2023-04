Die schwierige Suche nach Medikamenten

Wie gehen Apotheken und Ärzt/-innen im Tennengau mit dem Medikamentenmangel um, der immer noch in manchen Bereichen grasiert? Die TN haben sich umgehört, wie sie mit Kreativität und Zusammenarbeit dem Problem begegnen.

Der Halleiner Kinderarzt Ernst Wenger ruft in der Früh bei den vier Apotheken in der Umgebung an und erkundigt sich, was vorrätig ist. Wenn etwas nicht verfügbar ist, bieten die Apotheken dem Arzt Alternativen an. "Es ist eine tolle Zusammenarbeit. Wir schicken die Patientinnen und Patienten mit dem Rezept entweder in eine der drei Apotheken in Hallein oder nach Oberalm", sagt Wenger.

Volker Kühn von der Stadtapotheke Hallein sprach Ende März im TN-Gespräch von einer stark schwankenden Situation ...