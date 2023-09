Die Segler von Dienten

Die Dientner besitzen keine eigenen Boote, sie chartern meist über "AMS Yachting" in Deutschland - "dafür haben wir einen190 m22 großen, gelben Spinnaker mit unserem Klubnamen". Nur: Wie kam es eigentlich dazu, dass sich die Dientener fürs Segeln begeistern? "Ein Spezl aus Deutschland, der auf Skiurlaub da war und im Salzburger Hof nächtigte, entfachte unsere Begeisterung. Im Juni 1991 sind wir mit ihm das erste Mal segeln gewesen. Zwei Jahre später haben Sepp und ich über die Crew Tauern Kaprun die Skipper-Prüfung abgelegt." Bei der Crew Tauern geht die "Hochseeausbildung im Pinzgau" übrigens bis ins Jahr 1973 zurück, also genau 50 Jahre.

Prommegger schätzt "die Freiheit des Segelns" und die "Herausforderung, bei Wind und Wetter Gefahren richtig einzuschätzen". Zudem sei ein starkes Durchhaltevermögen gefragt. "Wir betreiben das schon ehrgeizig. Aber am Ende zählt am meisten, dass alle immer gut heimgekommen sind - und selbstverständlich ist der Spaß entscheidend. In 32 Jahren waren viele lustige Bordpartys dabei." Heute ist der monatliche Stammtisch im Salzburger Hof wichtig fürs Vereinsleben. Doch auch die Ziele gehen nicht aus. Prommegger: "Unser Traum wäre eine Atlantiküberquerung - das wird wohl bis zur Pension warten müssen."