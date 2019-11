"Die Signale vom Land sind positiv"

Zum ewig geplanten Tunnel- bzw. Lärmschutzprojekt in Radstadt gibt es neue Hoffnungen für eine Umsetzung. Das verspricht zumindest ein letzter Termin von Bürgermeister Christian Pewny (FPÖ) bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP).

Seit gut 30 Jahren schwirren die Pläne für eine mögliche Übertunnelung der Bundesstraße 320 umher: Ein Projekt, das sogar schon einmal landesintern drittgereiht war. 2016 wurde eine Petition für eine Einhausung mit Unterschriften an den Landtag übergeben, doch passiert ist bislang nichts. Deshalb ersuchte man in Radstadt wieder um einen neuen Termin bei Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.

"Es gab zwar keine konkrete Zusage vom Landeshauptmann", so Pewny, "aber gute Gespräche, wie es künftig hier weitergehen kann. Denn es braucht dringend eine Umsetzung wichtiger Schritte." Nun sollen neue Pläne zu einer Einhausung gemacht werden, welche Variante genau, das sei noch nicht fixiert worden.



Massive Lärmbelästigung durch Bundesstraße

Eine Studie verdeutlichte bereits vor Jahren die Problematik: 39 Prozent der Radstädter sind massiv vom Lärm betroffen. Auf dieser wichtigen Verbindung zwischen dem Pongau, Lungau und der Steiermark sind im Schnitt 17.000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs - eine Lärmbelastung von 55 Dezibel untertags bzw. 45 Dezibel nachts.

"Es gibt nun gute Gespräche für mögliche neue Varianten", betont der Bürgermeister. "Es sind natürlich alle Detailfragen noch offen, aber Landesrat Schnöll hat uns zugesagt, dass es zumindest notwendige Lärmschutzmaßnahmen geben wird."

Eine Übertunnelung der Bundesstraße würde auch den dringend benötigten Wohnraum bringen, hieß es in der Vergangenheit. "Unterhalb der Altstadt befinden wir uns im Hochwasserschutzgebiet der Enns. Wir können uns daher nur in Richtung Norden entwickeln, denn in Richtung Süden können wir nicht bauen", so Pewny. Die Stadtgemeinde hatte schon vor Jahren eine Studie für ein Wohnbauforschungsprojekt nördlich der Altstadt in Auftrag gegeben.

Das Ziel ist ein Masterplan zur Entwicklung einer möglichen "Neustadt". Dort liegt eine Fläche von 14.000 Quadratmetern brach. "Es sind hier noch einige Faktoren und Verfahren zu klären, aber die Signale sind positiv, auch zur Innenstadtbelebung."

Dazu gab es Gespräche zum Postareal, wo sich laut Masterplan die Straße Richtung Westen weiterentwickeln soll, um die Innenstadt zu beleben. "Es sind hier parallel Projekte miteinander verbunden und wir wollen uns jetzt an die Arbeit machen und ein neues, finanzierbares Gesamtkonzept herausarbeiten."