Die "Sozialen Salzburger" sammeln Spenden

Noch vor Weihnachten soll Geld zur Unterstützung bedürftiger Salzburger zusammenkommen.

"Alles, außer Möbel", so lautet die Devise im SoSa-Markt in der Scherzhauserfeldstraße in Salzburg. "SoSa" steht für die "Sozialen Salzburger", einen Verein, der sich die Unterstützung Bedürftiger auf die Fahnen geheftet hat.

Susanna Pils wollte schon vor zehn Jahren ein soziales Zentrum schaffen, wo vor allem Kinder, die Unterstützung brauchen, hinkommen könnten. "Daraus wurde aber nichts", schildert sie. Vor drei Jahren traf sie auf Ernst Flatscher, der bereits erfolgreich die "Wärmestube" und andere Sozialeinrichtungen gegründet hatte. "Wir haben ...