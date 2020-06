Die St. Gilgen International School wurde vergoldet

Der German Brand Award geht an die Privatschule am Wolfgangsee, wo 200 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden. Damit befindet sich die St. Gilgen International School in einem erlauchten Kreis mit Bosch, Porsche und dem FC Bayern München.

SN/robert ratzer Die Freude am Wolfgangsee ist groß: Der German Brand Award in der Kategorie „Education“ geht heuer an die St. Gilgen International School (StGIS).