"Die Stalltür bleibt dann zu"

Was ist unseren Almbauern im Nebenerwerb eigentlich noch zumutbar, fragt Geschäftsführer Gottfried Rettenegger, der auf enormen Arbeitsaufwand und hohe Kosten durch Herdenschutzmaßnahmen auf Almen hinweist.

Gottfried Rettenegger, der Geschäftsführer des Alm- und Bergbauernvereins, im Gespräch zur Anzeige und zum Herdenschutz.

Redaktion: Die Schafe werden dort und auch anderswo also von den Landwirten gut betreut?Gottfried Rettenegger: Ja, natürlich. Alle unsere Bauern schauen regelmäßig nach ihren Tieren auf den Almen. Vielleicht für manche NGOs nicht erkennbar. Weil sie nicht deren romantischen Klischees eines Hirten mit Hut, Wetterfleck oder Stock entsprechen, sondern dort mindestens jeden zweiten Tag in Bergsteigerkleidung unterwegs sind? Die Realität zeigt übrigens, dass sich besonders für solch hochalpine Gebiete gar keine Hirten melden würden, das ist ein harter Knochenjob. Und arbeitsrechtlich ist das wahrscheinlich gar nicht zulässig.



Die Bauern reagieren auch bei Wetterverschlechterung?So rasch wie möglich. Die Tiere dort haben sogar ein Schneeflucht-Recht und dürfen in solchen Fällen auch weiter herunten im Tal weiden. Die derzeitigen Verhältnisse sind aber gut, sie grasen dort friedlich und es gab in der Gegend keine Wolfsrisse.

Sie betonen immer wieder, dass Herdenschutz für unsere Almen nicht möglich ist?Zu einem sehr hohen Anteil, ja. Die Gesellschaft sollte sich bewusst machen, wie eine Almlandschaft aussehen würde, wenn man alles einzäunt. Wege wären nicht mehr begehbar. Wenn so bezäunt würde, dann wären auch keine Wanderungen mehr möglich. Und Herdenschutzhunde bereiten übrigens in anderen Ländern wie in der viel zitierten Schweiz große Probleme, da sie teilweise sehr aggressiv auf Touristen reagieren.



Die Wolfspopulation vermehrt sich jährlich um 33 Prozent? Das Problem ist doch gravierend und bräuchte rasches Agieren?Es braucht dringend gesetzliche Maßnahmen, damit das nicht ein Problem für die ganze Gesellschaft wird. Was ist unseren Nebenerwerbsbauern noch zumutbar - abgesehen von den enormen Kosten einer Bezäunung? Unsere Almbauern produzieren derzeit noch mit Leidenschaft ihre regionalen Produkte. Die Grenze ist aber rasch überschritten und die Stalltür bleibt zu ....