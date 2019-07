Die Stockschützen von St. Jakob feiern ihr 30-Jahr-Jubiläum

Der Verein der Stockschützen St. Jakob am Thurn existiert seit 1989. Ein Grund zu feiern und natürlich auch ein Grund, sich mit anderen zu messen.

"Morgen startet um 16:30 Uhr die Ortsmeisterschaft, am Samstag findet das Herrenturnier statt und am Sonntag gibt es einen Festakt am Kirchenplatz. Abends geht natürlich die Party ab", so Jakob Elsenhuber junior, seit 2001 Obmann der Stockschützen St. Jakob. Warum an drei Tagen gefeiert wird erklärt sich leicht: "Mein Vater hat den Verein 1989 gegründet und daher feiern wir dieses 30-Jahr-Jubiläum an drei Tagen", so Elsenhuber.

Bei der Gründung des Vereins waren es nur elf Mitglieder

Damals waren es nur elf Mitglieder, während der Verein heute auf 68 Mitglieder stolz ist - darunter auch 14 Frauen. Das älteste Mitglied ist der Gründervater selbst, mit stolzen 84 Jahren. Die jüngsten Burschen sind Fabian Eibl und Alexander Herzog mit 16 Jahren. "Es ist uns nämlich wichtig, dass der Sport nicht ausstirbt und der Verein erhalten bleibt. Darum schauen wir besonders auf die Jugend", so der Obmann.

Warum wurde genau dieser Verein gegründet? "Wir spielten damals oft im Winter auf dem Eis vom Weiher in St. Jakob. Leider ging das nicht immer, da der See immer weniger oft zugefroren war. So hatte ich die Idee, einen Stockschützen Verein zu gründen", erklärt der Gründervater, Jakob Elsenhuber senior. War damals nur noch die Frage nach dem passenden Ort für das Training. Nachdem der ursprünglich ausgewählte Platz wegen Beschwerden durch Anrainer nicht mehr zur Verfügung stand, bot der damalige Obmann und Grundbesitzer einen Teil seiner Liegenschaft an, um dort Stockbahnen und eine kleine Vereinshütte zu bauen. Seither wird dort zwischen einmal und drei Mal pro Woche trainiert.

Einige Erfolge bereits verbucht

Auch Erfolge haben die St. Jakober Stockschützen schon verbucht und liegen somit gerade in der Tennengau Liga in der Gruppe B - der zweithöchsten Liga im Tennengau - auf Platz zwei.

Übrigens gibt es zwei Arten des Stockschießens: Einerseits die olympische Disziplin, die Kraft verlangt, und andererseits die pinzgauerische, bei der man auf Taktik zählt. Die St. Jakober Stockschützen sind in beiden Disziplinen aktiv und nehmen auch an Wettbewerben teil.

Wie halten sich die Stocksportler im Winter fit? "Einerseits gibt es den zugefrorenen Teil oder wir trainieren in Hallein, wie Adnet oder Golling. Andrea Fagerer