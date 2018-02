"Die Strafe ist zu hoch": Veranstalter geht in Haft

Ein Salzburger Veranstalter meldete 15 Mitarbeiter nicht ordnungsgemäß an bzw. ab. Die entsprechende Strafe zahlte er nur zum Teil.

Die Facebook-Freunde von Werner Purkhart wissen es bereits seit Mittwoch: Der ehemalige Veranstalter, der in Salzburg durch verschiedene Events mit elektronischer Musik bekannt ist, trat am Donnerstagnachmittag eine 55-tägige Ersatzfreiheitsstrafe im Polizeianhaltezentrum an. Hintergrund ist ein Public Viewing zur Europameisterschaft 2016 im Salzburger Volksgarten, bei dem er für die Gastronomie zuständig war. Bei einer Kontrolle der Finanzpolizei stellte sich heraus, dass Purkharts 15 Mitarbeiter bei der Gebietskrankenkasse nicht ordnungsgemäß an bzw. abgemeldet waren. Das Strafamt der Stadt Salzburg verpflichtete ihn zu einer Zahlung von 13.000 Euro.