Die Tamsweger Vereinigten halten 2022 ihre Festtage im Mai ab

Die schlechte Nachricht: Die schon seit 1738 bestehende Bruderschaft der Vereinigten zu Tamsweg kann pandemiebedingt auch 2022 ihre traditionelle Festwoche nicht im Jänner abhalten. Doch die gute Nachricht für die 800 Mitglieder des Männerbundes folgt auf dem Fuß: Die "Veroanigtn" werden auch 2022 feiern - konkret von Mittwoch, 25. Mai, bis zum Sonntag, 29. Mai.

Amtierender Kommissär (seit 2020) und damit Oberhaupt der einst von drei Tamsweger Handwerksmeistern gegründeten Uralt-Bruderschaft ist Walter Salmer, Unternehmer in Ruhe: "Die Durchführung des traditionellen Andingens am 1. Jänner und der Festwoche in der dritten Jännerwoche sind auch in nur annähernd gewohnter Form einfach nicht möglich. Die Altkommissäre und ich haben daher beschlossen, den Vereinigten im kommenden Jahr, es ist bereits das 285. Bestandsjahr unserer Bruderschaft, nun rund um den Christi-Himmelfahrts-Tag (Donnerstag, 26. Mai, Anm.) zu feiern. Der folgende Freitag ist ein Fenstertag - damit möchten wir möglichst vielen unserer berufstätigen Mitglieder die Möglichkeit geben, an den den Festtagen 2022 teilzunehmen."

Das konkrete Programm für 2022: Mittwoch 25. Mai: Andingen; Donnerstag 26. Mai: Bärenvesper; Freitag 27. Mai: Hoher Festtag mit Kirchgang; Samstag 28. Mai: Maskera-Tag; Sonntag 29. Mai: Ausklang mit Gestrigen-Tag-Suchen und Geldbeutelwaschen der Vereinigten-Junggesellen.