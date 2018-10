Die Taxhamer Kirche feiert Geburtstag

Kommende Woche feiert die Pfarrgemeinde Taxham 50 Jahre Kirchweih. Das Programm kann sich sehen lassen. Die Pläne für die Zukunft auch.

Taxham. Nächste Woche, genau genommen von Mittwoch, 10. Oktober, bis Samstag, 13. Oktober, feiert die Pfarrgemeinde in einem bunten Veranstaltungsreigen ihr 50-Jahre-Jubiläum. Als die Kirche in den 60er-Jahren erbaut wurde, stand alles im Zeichen der Zweiten Vatikanischen Konzils. "Es war eine Aufbruchstimmung spürbar. Junge dynamische Leute siedelten sich auf der grünen Wiese an. Taxham war am Entstehen", erzählt Zeitzeugin Gabi Schneckenleitner. Sie steht heute dem Pfarrgemeinderat vor und verbindet mit der Pfarre das volle Paket: Kindergarten, Jungschar, Hochzeit, Kindstaufen, Ministranten-Tätigkeit. "Wir sind als Familie zwar nach Maxglan übersiedelt, aber unsere kirchliche Gemeinde ist bis heute Taxham geblieben."