Die Tennengauer Gemeinden haben 2018 wieder viel vor

Heilwasser in Abtenau, neue Volksschule und Kindergarten in Lungötz, Umbauten in Kuchl: 2018 tut sich wieder viel in den Gemeinden, die der zweite Teil unseres Jahresausblicks zeigt.

Abtenau

In Abtenau stehen einige Langzeitprojekte auf der Agenda: Das Heilwasser der Rupertusquelle soll heuer per Leitung in den Ort geleitet und verfügbar gemacht werden. "Das wird unser größtes Projekt", sagt Bürgermeister Johann Schnitzhofer (ÖVP). Zudem werden die Park&Ride-Parkplätze Voglau und Schwaighofbrücke erneuert und vergrößert, und auch die Barrierefreiheit im Ort weiter forciert werden, unter anderem mit Gehsteigabsenkungen. "Und wir werden mit der Planung für die neue NMS beginnen", sagt Schnitzhofer. Obwohl schon seit Jahren heiß diskutiert, stehen die Überlegungen noch ganz am Anfang, noch ist nicht einmal klar, ob die bestehende NMS saniert wird oder ein Neubau kommt. Bei diesem jahrelangen politischen Zankapfel will Schnitzhofer heuer die Gemeindevertreter auf einen Nenner bringen. "Da müssen alle an einem Strang ziehen."

Annaberg-Lungötz

In Annaberg-Lungötz ist das größte Projekt 2018 ganz klar die geplante Sanierung des Multifunktionsgebäudes in Lungötz, in dem Volksschule, Kindergarten, Sporthalle und die Musikkapelle untergebracht sind. "Das hat ein Volumen von 2,2 Millionen Euro auf zwei Jahre", sagt Bgm. Sepp Schwarzenbacher (ÖVP). Auf fast eine Million Euro, ebenfalls auf zwei Jahre, würden auch die zahlreichen Schutzbauten und Wildbachverbauungen kommen, die ab heuer umgesetzt werden, so Schwarzenbacher. Eine Baustelle der anderen Art wird der Tourismus im Ort, sagt Schwarzenbacher: "Wir wollen mit Fachleuten ein Konzept schmieden, mit dem wir den Sommer stärken können."



Bad Vigaun

Drei große Projekte kommen heuer auf die Bad Vigauner zu. Um rund 400.000 Euro wird die Wasserleitung in der Langgasse erneuert und vergrößert. Mit ca. 200.000 Euro schlägt die Teilsanierung der Inneren Rengerbergstraße zu Buche. "Wir werden in den nächsten zehn Jahren die komplette Innere Rengerbergstraße sanieren, dafür gibt es auch Mittel aus dem Fonds zur Erhaltung ländlicher Straßen des Landes (FELS). 50 Prozent der Kosten hat die Gemeinde zu tragen", sagt Bürgermeister Friedrich Holztrattner (ÖVP). Entschärft und verlegt wird auch ein steiles Straßenstück im Bereich Moosbühel am äußeren Rengerberg. Dort werden, ebenfalls mit finanzieller Unterstützung aus dem FELS, 300.000 Euro investiert. "Dieses Projekt wollen wir noch heuer abschließen", so Holztrattner.

Kuchl

Größtes Einzelprojekt in diesem Jahr ist der Umbau des alten Hauses der Musik, in den 400.000 Euro investiert werden. Die Räumlichkeiten der geschlossenen Hebammenpraxis werden um 200.000 Euro für das Jugendzentrum adaptiert, das derzeit noch im Keller des Pfarrhofs untergebracht ist. Ebenfalls für 2018 im Budget vorgesehen sind 150.000 Euro für die Adaptierung eines Gebäudes für die schulische Nachmittagsbetreuung. "Dazu kommen Straßensanierungen und die Neugestaltung der Ortseinfahrten, die bis zum Sommer umgesetzt werden soll", sagt Vizebürgermeisterin Carmen Kiefer (ÖVP). Die Salzburg Wohnbau errichtet derzeit ein neues Gesundheitszentrum in Kuchl, das ebenfalls heuer fertiggestellt werden soll.

Rußbach

In Rußbach stünden ein neuer Schulungsraum für die freiwillige Feuerwehr sowie ein "kleiner Umbau" in der Feuerwehrgarage auf der Agenda, sagt Bgm. Sepp Grasl (ÖVP), "da ist 2017 eh schon angefangen worden". Er plant, dass die Kosten für das Projekt unter 100.000 Euro bleiben sollen. Zudem erhält Rußbach auch einen neuen Wasserhochbehälter inklusive UV-Anlage und Ultra-Filtrationsanlage für eine bessere Wasserqualität. Zu dem wohl umstrittensten Projekt der letzten Jahre, einem Feriendorf mit rund 25 Chalets, meint Grasl:"Ich weiß nicht, ob das heuer noch konkreter wird, ich glaube schon fast, da kommt vorher das eine oder andere Hotelprojekt." Noch heuer abgeschlossen wird dagegen der 2017 begonnene Umbau zum "Alpenresort Rußbacherhof" mit 23 Apartments und bis zu 120 Betten.

St. Koloman

Den Ausbau der Tauglbodenstraße lässt sich die Gemeinde heuer 250.000 Euro kosten. Für die Vorbereitungsarbeiten des Baulandsicherungsmodells sind für 2018 rund 50.000 Euro vorgesehen. "Die Finanzzuweisungen von Bund und Land sowie die Strukturförderung für finanzschwache Gemeinden sind deutlich gesunken. Wir müssen nun verstärkt auf unser Budget achten", erklärt Bürgermeister Willi Wallinger (ÖVP).