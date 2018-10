Die Tennengauer Wirtschaft zeigt, was sie kann

Alle zwei Jahre steht die Pernerinsel während der Tennengauer Messe drei Tage lang ganz im Zeichen der Wirtschaftsbetriebe aus der Region. Im Mittelpunkt steht einmal mehr das Thema Bauen und Wohnen.

Auch in ihrer 17. Auflage hat die 1987 erstmals abgehaltene Tennengauer Messe nichts an Attraktivität für die heimischen Betriebe eingebüßt. 150 Aussteller aus den verschiedensten Branchen nutzen von 5. bis 7. Oktober wieder die Möglichkeit, sich auf der Pernerinsel im großen Rahmen der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Wenn am Freitag um 10 Uhr bei nach wie vor freiem Eintritt die Rollbalken in der Alten Saline nach oben fahren, ist für Frank Drechsler der größte Teil der Arbeit getan. Der Kuchler hat die Tennengauer Messe mit seiner Firma Orion Messen gegründet und seit der ersten Ausgabe Ende der 80er-Jahre veranstaltet. "Wir wollen ein Schaufenster für die regionale Wirtschaft sein. Unser Konzept für die Tennengauer Messe war von Anfang an, dass wir keine spezifische Fachmesse sind, sondern die ganze Vielfalt an regionalen Unternehmen zeigen", sagt Drechsler.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Tennengauer Messe steht einmal mehr "Bauen und Wohnen". Bei mehr als 50 Prozent der Aussteller erwarten die Besucher Neuigkeiten, Trends und innovativste Entwicklungen zu diesen Themen in der Alten Saline im Erdgeschoss und in der Halle 3. Die Tischler sind bemüht, den Besuchern die neuesten Stilrichtungen auf dem Wohnsektor näher zu bringen.

Im ersten Stock der Alten Saline dreht sich dagegen alles um die Themen Gesundheit und Schönheit. Dort gibt es auch die Antworten auf Fragen wie "Höre ich noch gut?" oder "Welcher ist der passende Schuh für mich?" Dazu warten "Zuckerl" wie der kostenlose Venenfunktionstest auf die Besucher. Wer es sportlich angehen möchte, findet in den Räumlichkeiten im ersten Stock klassische Fahrräder, Mountainbikes und natürlich die immer beliebteren E-Bikes.

Der Autosalon mit der PS-Show in der Halle 4 ist traditionell eines der Highlights der Tennengauer Messe. In diesem Jahr werde rund 40 verschiedene Modelle präsentiert.

Im Freigelände rund um die Alte Saline darf es natürlich einmal mehr nicht an Balkonen und Gartengeräten, Traktoren, Holzspaltern oder Schneefräsen fehlen.

Nicht zuletzt warten in der Saline die besten Schmankerl aus der Region nur darauf, den Besucher-Gaumen zu erfreuen. Die Alpakas im Verdampferturm werden auch in diesem Jahr das Besucherherz höher schlagen lassen. Dazu sind auch gleich die Produkte von den Alpakas, wie Wolle oder Decken für den Winter, zu haben. Messe-Veranstalter Frank Drechsler: "Die Messe ist eine Kontaktbörse zwischen lokalen Unternehmen, Produzenten und den Kunden."