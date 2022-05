Die Theatergruppe Abtenau braucht neue Räumlichkeiten

Das internationale Theater Festival "Abtenau ist Bühne" findet im Mai statt. Vermutlich zum letzten Mal im örtlichen Kino und Theater. Derzeit wird noch verhandelt.

Das Kino und Theater in Abtenau schließt wahrscheinlich mit Ende des Jahres für immer seine Pforten. Besitzerin Josefine Lanner wird 75 Jahre alt und möchte aufhören. "Im Dach sind Löcher. Ich müsste es komplett neu machen lassen." Diese Investition will Lanner nicht mehr tätigen. Die dreifache Mutter und Großmutter möchte endlich in Pension gehen und das Gebäude an ihre Nachfolger übergeben. Diese haben für das Haus andere Pläne.

Besitzer haben andere Pläne

Den Mietvertrag hat die ...