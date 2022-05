Die Trachtenmusik Eugendorf lädt zum großen Musikfest

Zum 150-Jahre-Jubiläum von 20. bis 22. Mai erwartet die TMK Eugendorf insgesamt 62 Blasmusikkapellen und die Eugendorfer Vereine.

Seit Februar 2011 ist Andreas Rameder als Obmann für die Trachtenmusikkapelle Eugendorf tätig. Er ist überglücklich und erleichtert, dass die langjährig geplante Feier aktuell ohne Einschränkungen stattfinden kann.

"Unser Mut hat sich ausgezahlt", sagt er und hofft auf viele Besucherinnen und Besucher. "So ein großes Fest funktioniert nur in Zusammenarbeit mit allen Vereinen und wir sind dankbar für jede helfende Hand", so Rameder.

Vorbildliche Nachwuchsarbeit

Das Probenlokal der Musikkapelle ist seit 2014 in einem ...