Die Tradition der kleinen Skilifte am Leben halten

Örtliche Skilifte leiden unter den Hürden der Zeit. In Flachau engagieren sich daher zahlreiche Senioren beim Lift in Reitdorf, um für den Nachwuchs ein kleines Stückchen Ski-Tradition zu erhalten. Auch in St. Martin und auf der Sonnenterrasse könnte man sich eine Gemeinde ohne Skilift kaum vorstellen.

SN/sw/weiss Matthias Pichler (li.), Klaus Kørup-Kohlmayr (re.) und zwei engagierte Senioren beim Reiteck-Lift in Flachau.