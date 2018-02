Die Trendfarbe des heurigen literarischen Frühjahrs: "Dunkelgrün fast schwarz"

In Hallein und am Dürrnberg spielt einer der vielversprechendsten Romane des Jahres: Autorin Mareike Fallwickl veröffentlicht am 5. März ihren Debütroman "Dunkelgrün fast schwarz" und erhält für die spannende Dreiecksgeschichte schon vorab viel Lob.

Das Frühjahr 2018 hat ganz klar eine Trendfarbe, zumindest literarisch: "Dunkelgrün fast schwarz". So heißt der Debütroman von Mareike Fallwickl aus Hof, manchem vielleicht auch bekannt als "Zuckergoscherl"-Kolumnistin des "Salzburger Fenster". Schon vorab hat das Buch viel Lob erhalten: "Ein österreichisches Debüt, das einschlagen wird wie ein Böller auf einem Blechdach"; "Wenn es ein Buch gibt, das unter all den Neuigkeiten herausragt, dann ist es ,Dunkelgrün fast schwarz'"; "Ein packendes, großartiges Werk, das auf mehr von der Autorin hoffen lässt"- waren nur einige der begeisterten Meinungen von Kritikern, Literaturbloggern und Buchhändlern.

Worum geht es? Zwei Burschen, unzertrennlich seit Kindertagen: Raffael, der Selbstbewusste, Manipulative mit den stahlblauen Augen, sein bester Freund Moritz, der Stille, Folgsame an Raffaels Seite. Johanna, das neue Mädchen in der Klasse, weitet die Burschenfreundschaft zu einem Dreieck und die Dinge nehmen eine fatale Entwicklung. Ein Plot, wie es ihn eigentlich bereits in allen Farben und Formen gibt - und doch ist "Dunkelgrün fast schwarz" viel mehr als eine simple Dreiecksgeschichte. Fallwickl spinnt aus den Blickwinkeln verschiedener Protagonisten in verschiedenen Zeitabschnitten ein dichtes Netz aus Liebe und Hass, Verzweiflung und Sehnsucht, Verrat und Vergebung und vielem mehr.

Zentrale Elemente in der Geschichte sind Hallein und der Dürrnberg: Die drei Helden der Geschichte wachsen, wie Fallwickl selbst, am Dürrnberg auf, maturieren 2001 am Halleiner Gymnasium und treffen sich auch 16 Jahre später wieder in der Altstadt, als die Geschichte ihrem Höhepunkt entgegenstrebt. "Es war für mich einfacher, über einen Ort zu schreiben, den ich in- und auswendig kenne. Ansonsten haben die Figuren nichts mit meiner eigenen Biographie zu tun, auch wenn ich das immer wieder gefragt werde", schmunzelt Fallwickl.

Jahrelange Entstehungsgeschichte

Die studierte Sprachwissenschafterin und zweifache Mutter arbeitet als selbstständige Texterin und Lektorin und betreibt den Literaturblog "Bücherwurmloch". Seit Jahren hatte sie an einem eigene Buch gefeilt, ungezählte Ideen und Konzepte in verschiedensten Genres ent- und wieder verworfen. Der Durchbruch kam im Sommer 2016: Eine befreundete Agentin war begeistert von den ersten 50 Seiten der Geschichte und verkündete den Verlagen schon wenige Wochen später auf der Frankfurter Buchmesse, dass es bis Februar ein großartiges neues Buch geben werde. "Das war schon eine extreme Deadline", sagt Fallwickl, "aber irgendwie habe ich das auch gebraucht." In jeder freien Minuten zwischen Texterjobs und familiären Verpflichtungen spinnt sie die verworrene Geschichte über 480 Seiten weiter, zwischen Raffael, Moritz, Johanna, und den Eltern der beiden Burschen - mit Erfolg: Am 5. März bringt die Frankfurter Verlagsanstalt nun "Dunkelgrün fast schwarz" heraus, und die Zeichen für ein erfolgreiches Debüt stehen gut: Wie eingangs erwähnt, zeigten sich viele Literaturblogger, Buchhändler und Kritiker, die Vorabesemplare bekommen hatten, begeistert.

In den kommenden Wochen stellt Fallwickl nun ihr Buch bei zahlreichen Lesungen in Deutschland und Österreich vor. In Salzburg ist sie am 12. März im Literaturhaus Salzburg und am 24. März in der Buchhandlung Stierle zu Gast, in Hallein am 20. März im Gymnasium und am 5. April in der Buchhandlung Leseträume (Bayrhamerplatz).