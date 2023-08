Die Ungewissheit regiert in Gaißau-Hintersee

In noch einer Sache sind sich die beiden Ortschefs einig: Das Geld für einen etwaigen Fortbestand der Skischaukel Gaißau-Hintersee kann nicht aus den Gemeindekassen kommen. "Finanzstarke Städte und Gemeinden können sich vielleicht so eine Anlage leisten. Wir vier betroffenen Gemeinden (Adnet, Faistenau, Hintersee und Krispl-Gaißau, Anm. ) müssen uns um unsere Infrastruktur kümmern und können kein Skigebiet betreiben", sagt Wallmann. Konkrete Zahlen nennt sein Bürgermeisterkollege aus Hintersee: "Wir haben ein Gemeindebudget von einer Million Euro. Wenn ich den Betrieb jetzt mit 50.000 Euro unterstütze, sind das fünf Prozent meines Jahresbudgets. Das geht nicht."

Der Wegfall der Skilifte würde sich touristisch negativ auswirken, auch wenn man sich auf Skitourengeher, Rodler oder Langläufer spezialisiere: "Langläufer und Tourengeher sind meistens Tagesgäste. Skifahrer kommen zum Urlauben und bleiben über Nacht", meint Bgm. Weissenbacher. Belegt wird das durch nackte Zahlen: So hat die Gemeinde Hintersee 1980 noch rund 40.000 Nächtigungen gezählt, "heute kommen wir auf etwa 15.000", sagt der Bürgermeister. Und nicht nur die Hoteliers sind betroffen: "Das fängt beim Metzger an und geht bis zum einfachen Landwirt, der im Winter beim Lift arbeitet. Wenn eine Skihütte am Tag bei Vollbetrieb 2000 Semmeln und 1000 Würstel verkauft, müssen die irgendwo herkommen. Jetzt bleibt der Metzger auf seinen 1000 Würsteln sitzen."

Bei vielen in der Region lebt nach wie vor die Hoffnung auf ein Weiterbestehen der Lifte. "Wir glauben schon noch dran", meint Iris Fallnhauser, deren Familie das Sportgeschäft "Alpinsport Pichler" am Fuß des Gaißauer Zweiersesselliftes betreibt. "Speziell für unsere Kinder hoffe ich, dass es weitergeht. Ich hatte so ein schönes Aufwachsen hier, besser ging's nicht, das wünsche ich mir auch für sie. Es war noch leistbar und die Pisten sind nicht so schwer." Auch der Gaißauer Tourismusverbandsobmann Norbert Walkner übt sich in Optimismus: "Natürlich kippt immer wieder mal die Stimmung, aber wir glauben auf alle Fälle dran, dass es weitergeht."

<media id=4 style=zitat

Die Stimmung endgültig gekippt ist dagegen beim Gaißauer Sagwirt Gerald Pichler. Er meint im TN-Gespräch geradeheraus: "Ich kann nicht immer nur sagen, ich hoffe und hoffe. Irgendwann muss man sich eingestehen, dass das keine Zukunft mehr hat, und muss schauen, was man sonst machen kann. Natürlich bin ich für den Lift und wäre froh, wenn es weitergeht. Aber das wäre wahrscheinlich nur wieder ein weiteres Hinauszögern, wir können nicht ewig so weiterwurschteln." Wolle man mehr als nur "weiterwurschteln", brauche es Millioneninvestitionen, meint Pichler: "Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sich das wirtschaftlich ausgeht, und das Land kann auch nicht unendlich Geld reinstecken."

Zudem brauche es Jahre, glaubt Pichler, um das Vertrauen der Gäste zurückzugewinnen, nachdem die Lifte in den neun Saisonen nach Übernahme des chinesischen Investors 2014 vier Winter geschlossen waren.

Wie die Saga um die Skischaukel Gaißau-Hintersee nun enden wird, ist und bleibt unklar. Die beiden Bürgermeister der Gemeinden Hintersee bzw. Krispl-Gaißau haben dazu ihre Meinungen. "Wenn ich alles ganz realistisch sehe, besteht schon Hoffnung auf einen Fortbestand des Skigebietes, aber nur, wenn genügend Geld da ist. Wenn es nur gute Ideen, aber keine Finanzierung gibt, sehe ich null Chance auf einen weiteren Betrieb", zeigt sich der Hinterseer Bürgermeister realistisch. In eine ähnliche Richtung denkt sein Amtskollege aus Krispl-Gaißau. "Ohne viel Geld geht nichts. Aber ich habe große Hoffnung, da die eventuellen Käufer aus der Wirtschaft kommen und kalkulieren können", gibt sich Wallmann optimistisch. Es regiert zwar die Ungewissheit, doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.