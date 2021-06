Die Unwetter zogen Spur der Verwüstung

Am Tag danach war das große Aufräumen angesagt. Dennoch sagten viele: "Zum Glück ist nicht noch Schlimmeres passiert."

Als das Unwetter in der Nacht den Hof des Feuerwehrkommandanten Georg Bruckner zerstörte, war dieser gerade im Einsatz. "Ich hatte keine Zeit, mich um mein eigenes Haus zu kümmern. Ich hätte aber sowieso nichts tun können." Der Hagel durchlöcherte das Dach des Bauernhauses, Wasser drang in die Wohnräume. "Das zweite Gewitter in der Nacht war ausschlaggebend", sagt Bruckner. Der Landwirt ist der Ortsfeuerwehrkommandant von Hof bei Mondsee. Neben dem nördlichen Flachgau traf das Unwetter die Gemeinden sowie Tiefgraben und Zell ...