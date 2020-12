Die Vereinigten zu Tamsweg lassen sich vom Corona-Virus nicht unterkriegen

Die 1738 gegründete Tamsweger Bruderschaft läutet das Vereinigten-Jahr 2021 coronabedingt erst am 1. Mai ein. Die Festwoche findet im Juni statt - dabei geht der einmalige Bund zurück zu seinen Wurzeln.

Die alles dominierende Pandemie macht auch vor den "Vereinigten zu Tamsweg" nicht Halt. Die in ihrer Art einmalige, 1738 gegründete und rund 800 Mann starke Bruderschaft läutet gewöhnlicherweise mit dem so genannten Andingen am 1. Jänner das jeweils neue Vereinigten-Jahr ein. Doch coronabedingt ist dies 2021, im dann bereits 284. Bestandsjahr der einst in der Zeit der Handwerkszünfte gegründeten Bruderschaft, anders:

Die traditionelle Herberge der Tamsweger Vereinigten, der Gambswirt am Marktplatz, ist ja noch aus Virusgründen geschlossen. Und nicht nur das: Auch die schon seit vielen Jahrzehnten gepflogene Durchführung der alljährlichen Vereinigten-Festwoche im Jänner, konkret in der dritten oder vierten Jännerwoche, ist wegen SARS-CoV-2 diesmal nicht möglich.

Kommissär Salmer: "Wir stellen uns dem Problem und gehen zurück zu den Wurzeln"

Aktuell amtierender Kommissär und damit Oberhaupt des Vereinigten, der einst von drei Tamsweger Handwerksmeistern aus der Taufe gehoben wurde, ist der inzwischen in Pension befindliche Tamsweger Unternehmer Walter Salmer. Und der "Vater Kommissär", wie Salmer in hoher Wertschätzung von seinen Mitbrüdern genannt wird, hat kürzlich mit seinen Altkommissären beschlossen, den Ablauf der Vereinigten-Oktav 2021 (so der Fachausdruck für den Festablauf) zu verschieben.

Salmer: "Unser Veroanigta hat zwei Weltkriege und andere schwere Notzeiten überdauert. Jetzt stellen wir uns halt dem Problem Corona. Wir halten daher das Andingen erst am 1. Mai ab. Und vertagen die Festwoche 2021 auf den 7. bis 11. Juni. Also auf die erste Woche nach Fronleichnam. Und dabei gehen wir sogar zurück zu unseren Wurzeln." Was der Kommissär mit "zurück zu den Wurzeln" meint, erklärt sich folgendermaßen:

Ziel der einstigen Vereinigten-Gründer war es, die Standesinteressen ihrer Mitglieder zu wahren, ein verstorbenes Bruderschaftsmitglied auf seinem letzten Weg zu begleiten und - vor allem - alljährlich einen (Zunft-)Jahrtag abzuhalten. Später wurde der Jahrtag als Hoher Festtag fortgeführt; mit gemeinsamem Kirchgang aller Mitglieder und anschließendem Bruderschaftsmahl.

Wie aus dem "Bruederschafts-Buechlein" aus dem offiziellen Gründungsjahr 1738 hervorgeht, wurde in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung der Jahrtag ebenfalls im Frühsommer abgehalten. Und zwar konkret am Dienstag in der Woche nach dem Fronleichnamsfest. Dazu heißt es in den alten Bruderschafts-Protokollen, dass die Vereinigten "alle Jahre den nächstfolgenden Erchtag oder Dienstag nach dem Fronleichnamsfest in dem lobwürdigen St. Jakobs-Gotteshaus (= Pfarrkirche Tamsweg) ein Lobamt wollen halten lassen (...).

Ein Ziel des Vereinigten: sich gegenseitig unterstützen und Streit beliegen

Die damalige Intention der von einem Weißgerber-, einem Binder- und einem Riemermeister gegründeten Bruderschaft, gesellschaftlich als Gemeinschaft auftreten zu können, lebt auch heute noch ungebrochen weiter. Gemäß dem Vereinigten-Motto "Bleib treu den alten Sitten" wird aber nicht nur Geselligkeit nach einmaligen alten Regeln gelebt. Kommissär Walter Salmer: "Es geht auch darum, den Mitbruder zu achten, sich gegenseitig zu unterstützen und Streit beizulegen - Letzteres etwa im Rahmen unserer jährlichen Festwoche."