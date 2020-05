Bei den Großgmainern und ihren bayerischen Nachbarn herrscht seit der Grenzöffnung erste Erleichterung. Nicht alle profitieren, viele Autos werden abgewiesen.

"Wasti - nix geht!", ruft Gabriela Fussek am Mittwochvormittag aus ihrem Auto zu Großgmains Bürgermeister Sebastian Schönbuchner. Der steht am Straßenrand, um sich ein Bild von der temporären Öffnung des Grenzübergangs zu machen. Fussek will zu ihrem Pferd in Bischofswiesen ...