"Die Vorreiterrolle schwindet"

Heftige Diskussionen zu neuen Bauprojekten, der Rückzug der Opposition aus der Gemeindepolitik und eine Unterschriftenaktion gegen touristische Richtlinien beschäftigten Werfenweng in den vergangenen Monaten. Bürgermeister Peter Brandauer beantwortet im PN-Gespräch brennende Fragen.

Peter Brandauer (ÖVP) ist seit 1989 Bürgermeister der rund 1100 Einwohner fassenden Gemeinde Werfenweng. Große Baustellen für neue Hotels lösten viel Protest aus. Die Opposition, bestehend aus FPÖ und Heimatliste, zog sich vor zwei Jahren aus der Gemeindepolitik zurück. Zuletzt wurden Unterschriften gegen neue touristische Richtlinien gesammelt. Bgm. Brandauer zu seiner politischen Zukunft.

Bei der vergangenen Landtagswahl im April erreichte die FPÖ 43,5 Prozent (ÖVP 27,3 Prozent) der Wählerstimmen. Sind denn in der Gemeinde derzeit außer der ÖVP noch andere Parteien irgendwie engagiert?Peter Brandauer: Derzeit engagieren sich bzw. bringen sich keine anderen Parteien in der Gemeindevertretung ein. Auch bei der Wahlkommission war niemand dabei. Nur bei bestimmten Anlässen wie Jahreswechsel sieht man ihre Glückwunschtafeln, also gibt es sie wahrscheinlich noch …

Persönlich bin ich der Meinung - und das habe ich schon vor über 20 Jahren einmal vorgeschlagen - dass für Engagement auf Gemeindeebene nicht unbedingt eine Parteimitgliedschaft nötig ist. In Vorarlberg und auch in Tirol ist es auf Wunsch aller möglich, dass man sich als Person, ohne Parteimitgliedschaft, engagiert.



Zuletzt hörte man, dass Sie 2024 noch einmal als Bürgermeister kandidieren wollen, aber in einem Bericht der SN hieß es, dass Ihre Partei, die ÖVP, das nicht will. Werden Sie auch mit einer eigenen Liste an den Start

gehen? Mein designierter Nachfolger hat bekannterweise abgesagt und es ist noch nicht endgültig entschieden, wie es weitergeht. In einer Sitzung nach Erscheinen des SN-Artikels wurde ausdrücklich festgehalten, dass diese Aussage nicht stimme. Ob ich weitermache, hängt von dem ÖVP-Nachfolgekandidaten ab. Wir werden das aber intern diskutieren. Eine eigene Liste ist aber kein Thema; aber eine Lösung wie in Vorarlberg wäre schon möglich.



Die Präsentation von Richtlinien für neue touristische Betriebe in Werfenweng führte zuletzt zu viel Protest, dem sich auch der Tourismusverband und Bauernvertreter anschlossen?Die Richtlinie war nach der Ablehnung des Steinberghof-Projektes als Entscheidungsgrundlage für künftige touristische Bauprojekte oder Widmungen für die Gemeindevertretung gedacht und wurde auch so kommuniziert. Denn meines Erachtens greift etwa eine Bettenobergrenze zu kurz. Wichtiger sind Qualität und Inhalt bzw. nachhaltiges Engagement. Damit mögliche Investoren wissen, was sie erwartet. Was jedoch folgte, war eine durchwegs emotionelle statt sachliche Diskussion.



Waren die Vorgaben für die Richtlinie zu streng, umfassend oder zu verbindlich? Etwa hinsichtlich der sozialen Aspekte (wie Integration ausländischer Arbeitskräfte)? Wie geht es dazu nun weiter?Es gab auch in der Vergangenheit Verträge für größere Betriebe (Travel Charme Bergresort) und das wurde jetzt um einige Facetten erweitert etwa bzgl. regionaler Kreisläufe, Baukultur oder Mitarbeiter. Persönlich bin ich nach wie vor der Meinung, dass das ein Vorzeigeprojekt gewesen wäre.

Sollte es erwünscht sein, dass ich weiterhin für Werfenweng arbeite, so werden wir stattdessen einen Agenda-21-Prozess nach der Wahl starten. Bei diesem Prozess soll es dann nicht nur um die Tourismusentwicklung, sondern um eine umfassende Zukunftsplanung für Werfenweng gehen und es sollen dann alle teilnehmen können, die sich einbringen möchten.



Werfenweng war bereits vor über 20 Jahren international Vorreiter für einen sanften Tourismus bzw. Mobilität und auch mehrmals international ausgezeichnet. Doch jetzt hakt es im Ort ausgerechnet hier? Schmerzt Sie das? Die Vorreiterrolle schwindet und das schmerzt mich natürlich persönlich. Aber wenn es nicht mehr erwünscht ist, so muss ich das akzeptieren. Ich würde aber gerne weiter versuchen, Nachhaltigkeit, umweltverträgliche Mobilität und regionale Wertschöpfung in Werfenweng umzusetzen. Für einen touristischen Ort mit Profil braucht es allerdings viel mehr als eine gute Umsetzung von neuen Projekten.



Seit 1995 beherbergt Werfenweng das Landesskimuseum. Nun wollen zwei andere Pongauer Orte die Einrichtung haben. Wie ist hierzu der aktuelle Stand?Derzeit gibt es die Idee eines Museums an zwei verschiedenen Standorten, also in Werfenweng und Bischofshofen - mit einem Träger und einem Erscheinungsbild nach außen. Wir würden dafür hier beim alten Mesnerhaus und neuen Veranstaltungsort "Duado" anbauen; das wäre eine gute Lösung. Wir werden sehen.