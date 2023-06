Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte

Der Erfolg der Abfahrtssperren entlang der A 10 wird auch entlang der Parteilinien gemessen: Für den Halleiner SPÖ-Ortschef waren sie bisher noch immer ein himmelschreiender Misserfolg, bei den ÖVP-Bürgermeistern von Kuchl und Golling dagegen (vom Verkehrsinfarkt mindestens ebenso betroffen wie der Kollege in Hallein) fällt die Kritik daran (und somit an Parteikollege Stefan Schnöll) eher milde aus.

Wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte: Zu behaupten, die Kontrollen hätten komplett versagt, ist genauso übertrieben wie die Aussage, am Stau auf der Bundesstraße seien nur die Einheimischen schuld (während man live zusehen konnte, wie viele deutsche Wohnmobile im Stau standen oder sich durch viel zu enge Gemeindestraßen quälten).

Die schon sehr konkrete Prüfung einer Blockabfertigung am Walserberg zeigt, dass der Halleiner Vorschlag zumindest kein Hirngespinst ist, sondern eine reale Option. Ob diese angesichts des dann zu erwartenden Stauchaos' in Bayern und im Kleinen Deutschen Eck politisch umsetzbar ist, steht auf einem anderen Blatt.

So bitter es ist: Wirklich lösen lassen wird sich das Problem ohnehin kaum, solange Zehntausende Urlauber gleichzeitig im Auto gen Süden aufbrechen.