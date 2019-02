Die Welt der Bücher entdeckt

Mit einem Besuch der Stadtbibliothek in Lehen endete das Deutschtraining für Migrantinnen des Diakoniewerks zu Semester. Nach einer Führung hatten die Frauen die Möglichkeit, sich für einen Bibliotheksausweis anzumelden. So lernt die eine oder andere eine weitere Möglichkeit zum Vertiefen der deutschen Sprache kennen. Während der absolvierten Trainings mit den Freiwilligen Gerda Ridler und Barbara Verdianz kümmerte sich Dietlinde Leitinger, ebenfalls ehrenamtlich, gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Bewohnerservices um die Kinderbetreuung. Im Bild: die Kursteilnehmerinnen mit Freiwilligen und Mitarbeiterinnen des Diakoniewerks beim Ausflug in die Stadtbibliothek.