Die wilde Erni schnallt die Brettl an

Sportskanone Erni Ortner ist 60+ und voll im Unruhestand. Bei der Nostalgie-Ski-WM in Leogang zeigt sie wieder ihre Herzerl-Unterwäsche.

Das erste Paar Ski gab es mit zwölf Jahren zu Weihnachten. Nigelnagelneu waren die, was bei fünf Kindern eine Seltenheit darstellte. "Normalerweise bekam man die Skier, die den älteren Geschwistern nicht mehr passten. Ein neues Paar war in etwa so, als wenn man heute ein Auto geschenkt bekommt", erzählt Ortner. Die neuen Brettln wurden noch am Heiligen Abend auf dem Hügel neben dem elterlichen Haus in Rauris ausprobiert. "Wir sind durch den Schnee raufgestapft, Schuss runtergefahren und hatten den größten Spaß".

Jahrzehnte später hat sich an der kindlichen Begeisterung für den Sport nichts geändert. Alle zwei Jahre nimmt Ortner an der Nostalgie-Ski-WM in Leogang teil. Im Dirndl mit Unterrock, Hut und Herzerl-Unterwäsche steht die pensionierte Altenpflegerin auf ihren Holzskiern ohne Kanten. Ins Leben gerufen wurde die Weltmeisterschaft für Nostalgieskifahrer 2004 vom Leoganger Verein Anno 1900, wo Ortner seit der Gründung 2002 Mitglied ist.

"Anfangs ging es nur um die Gaudi, als wir im Tiefschnee auf langer Strecke den Asitz runterfuhren. Wir hätten nie gedacht, dass die Veranstaltung einmal so viele Interessenten finden würde", sagt Ortner. Die Teilnehmerzahl stieg jährlich, mittlerweile nehmen Vereine aus ganz Europa an der WM teil: "Wir haben Fahrer aus Tschechien, Slowenien und der Schweiz. 2018 wird es 150 Teilnehmer geben." Diese müssen sich an ein fixes Regelwerk halten. So dürfen etwa Fahrer der Kategorie "Skipioniere" nur mit Holzskiern ohne Stahlkante antreten. Ski mit Bindungserhöhungen, Taillierungen oder Verbau der Kanten sind nicht erlaubt. Unfälle gibt es laut Ortner kaum. "Mit moderner Ausrüstung ist Skifahren heute gefährlicher. Die Leute fahren schneller und der Kunstschnee ist aggressiver. Bei uns passiert wenig, höchstens nach dem Après-Ski."

Die Leidenschaft für Nostalgie hört bei der mittlerweile in Saalfelden Lebenden nicht beim Skifahren auf. 2008 feierte sie mit ihrem Mann Gerhard Nostalgiehochzeit in Leogang. "Wir haben im Nostalgieoutfit geheiratet. Mein Mann im Frack und mit Zylinder und ich war eine russische Kosakenbraut mit weißem Pelz und beigem Kleid", erzählt Ortner. Gemeinsam mit ihrem Mann tritt sie auch bei der heurigen 8. Nostalgie-Ski-WM am Schanteilift in Leogang von 26. bis 28. Jänner an. "Wir fahren alles gemeinsam. Da ist alt werden einfach schön."

Viel Bewegung zählt die agile Pinzgauerin zu den wichtigsten Dingen im Leben. Mit 22 absolvierten Marathons und der Teilnahme an den Triathlon-Weltmeisterschaften in Las Vegas und Zell am See möchte sie sich heuer für den Ironman 70.3 in Zell am See und für die Weltmeisterschaft 2019 in Nizza qualifizieren. Als stärksten Antrieb für ihre sportliche Motivation nennt Ortner die Gemeinschaft in ihren Vereinen Anno 1900, dem Laufclub Saalfelden und dem 3 Team Saalfelden. "Wir helfen und motivieren uns gegenseitig. Denn nur gemeinsam sind wir stark".

Programm Nostalgie-Ski-WM 2018 in Leogang

Samstag, 27. Jänner:

13 Uhr: Start zum Fernlauf (ca. 2,5 km lang bei einer Höhendifferenz von ca. 520 m) von der Mittelstation der Asitzbahn; Unterhaltung im Zielbereich bei der Talstation Steinbergbahn

19.30 Uhr: Großer Festabend mit Siegerehrung des Fernlaufs und Live-Musik in der Kraller Alm

Sonntag, 28. Jänner:

10 Uhr: Start zum Torlauf am Schanteilift

Anschließend: Siegerehrung im Zielgelände und Verabschiedung