"Die Zahlen zu Demenz explodieren"

Trotzdem ist die Erkrankung stark tabuisiert und wird viel zu lange verdrängt.

Die Gerontologin des Salzburger Hilfswerks, Konstanze Hilzensauer, im PN-Gespräch:

Redaktion: Wie häufig ist Demenz?Konstanze Hilzensauer: In Österreich sind aktuell rund 130.000 Menschen von einer Demenz betroffen. Die weltweiten Zahlen steigen allerdings extrem an. Von 55 Mio. Menschen mit Demenz im Jahr 2019 sollen sie sich auf 139 Mio. Betroffene im Jahr 2050 erhöhen.



Welche Ursachen hat das?Einen Risikofaktor stellt das hohe Lebensalter durch eine allgemein älter werdende Gesellschaft dar. Zudem haben sich die Diagnosemöglichkeiten weiterentwickelt. Risikofaktoren sind übermäßiger Alkoholkonsum, Rauchen, Übergewicht, Bluthochdruck oder auch ein erhöhter Blutzucker.

Wie kann man zwischen "Vergesslichkeit im Alter" und Demenz unterscheiden?Bei der Vergesslichkeit im Alter treten die Schwierigkeiten immer nur vorübergehend auf und trotz des Verlustes von Nervenzellen bleibt noch genügend "Reserve" bestehen. Ab und zu werden Namen vergessen oder der Schlüssel verlegt. Bei einer Demenz handelt es sich hingegen um die Folge einer (vorwiegend im Alter) auftretenden Erkrankung des Gehirns, bei der es zu einer fortschreitenden Einschränkung der geistigen Leistungsfähigkeit kommt. Betroffen sind vor allem das Kurzzeitgedächtnis, das Denkvermögen, die Sprache und auch die Motorik. Bei einigen Formen ist auch die Persönlichkeitsstruktur betroffen. Maßgeblich ist der Verlust bereits erworbener Fähigkeiten.



Was macht Demenz mit den Menschen?Neben der genannten Verminderung von geistigen Fähigkeiten führt eine Demenz meist auch zu einer Veränderung körperlicher Fähigkeiten. So liegen häufig ein mangelndes Durstgefühl oder auch ein verändertes Schmerzempfinden vor. Dadurch bedingt, ergeben sich vor allem auch Veränderungen von psychischen Funktionen und beim Verhalten. Da durch eine Demenz alltägliche Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, das Bezahlen von Rechnungen und die Orientierung in einer fremden Umgebung vermehrt Schwierigkeiten bereiten, können depressive Verstimmungen, Aggressionen oder auch Ängste entstehen, die wiederum zu Persönlichkeitsveränderungen führen - etwa zu einer vermehrten Anhänglichkeit, Hemmungslosigkeit oder auch Unruhe.



Kann man vorbeugen?Ja, durch einen aktiven Lebensstil wie etwa regelmäßige körperliche Bewegung, das Pflegen von sozialen Kontakten, geistige Betätigung, eine gesunde Ernährung und ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Gleichzeitig sollten die oben genannten Risikofaktoren vermieden werden.