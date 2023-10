Die Zederhauser Fußballer suchen noch das Spielglück

Die Lungauer haben sich in den vergangenen Wochen deutlich gesteigert und wollen nun ein Spitzenteam der 2. Klasse Süd in die Schranken weisen.

Florian Moser (Mitte) und Co. kommen immer besser in Fahrt.

Zu Saisonbeginn hatte Zederhaus noch Probleme und verlor unter anderem die Lungau-Derbys gegen Muhr und Mauterndorf. Nun scheint die Elf von Trainer Daniel Zanner in der 2. Klasse Süd aber immer besser in Fahrt zu kommen. Trotzdem folgte auf drei ungeschlagene Partien am vergangenen Freitag eine bittere 1:3-Niederlage in Dienten. "Sehr ärgerlich. Während wir viele Chancen ausgelassen haben, hat der Gegner aus wenigen Möglichkeiten sehr viel gemacht", erklärt Spielertrainer Zanner, der mit dem Auftritt aber zufrieden war. "Es geht in die richtige Richtung. Mit etwas mehr Spielglück hätten wir schon einige Punkte mehr am Konto. Das kommt jetzt dann hoffentlich."

Die Lungau-Konkurrenten Muhr und Mauterndorf sind zwar hinter Zederhaus, mit Platz zehn kann sich der ehemalige Landesligist aber nicht zufrieden geben. Bereits am Freitag wartet mit dem Tabellendritten SG Niedernsill/Uttendorf der nächste starke Gegner. "Zu Hause sind wir stark und normalerweise nur schwer zu schlagen. Ich traue meiner Mannschaft auf alle Fälle etwas zu. Wir brauchen halt in den entscheidenden Situationen endlich das nötige Glück", betont Zanner, der mit dem vierten Saisonsieg liebäugelt.