Die Zeit des gemütlichen Stubenhockens hat begonnen

Mit launigen Erzählungen, Musik und Schattenspiel wurde im Salzburger Freilichtmuseum das Stubenhocken eingeläutet. Für das Leibeswohl gab es deftige Schmankerl zu verkosten.

Der herrliche Duft nach Frischgekochtem drang einem schon von Weitem in die Nase: Im Salzburger Freilichtmuseum kochte am Sonntag Roland Essl auf. An einer offenen Feuerstelle im Knotzingerhaus servierte er Besuchern handgemachte Stinkerknödel mit Zwiebelschmalz. "In dieser Wärme und vor dem Knistern des Holzes ein Hunderte Jahre altes Gericht zu servieren ist etwas Besonderes", sagte Essl, seit Kurzem auch SN-Kolumnist. Unterstützt wurde er von seinen Kindern Marlene (15) und Lorenz (13).