Die Zinkenlifte steigen in die Skisaison ein

Den Auftakt macht der untere Schlepplift. Am Wochenende sollen die Lifte in Vollbetrieb gehen.

Etwas Neuschnee ist da - jetzt heißt es anpacken: Geschäftsführer Andreas Klimitsch von den Zinkenliften in Hallein und sein Team sind fast rund um die Uhr im Einsatz, um den Saisonstart perfekt zu machen. Am Montag wurde die Skitoursaison offiziell eröffnet. Am Dienstag um 9 Uhr soll der untere Schlepplift (Dürrnberglift) seinen Dienst aufnehmen - vor allem für die Kinder und Skischulkurse.

Klimitsch bittet die ungeduldigen Kundinnen und Kunden um Verständnis: "Ein Skigebiet ist kein Lichtschalter, den man ...