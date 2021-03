"Die Zukunft ist elektrisch"

Michael Brettfeld ist Elektriker mit Leib und Seele. Auch in seiner Branche werden Lehrlinge gesucht. Sie brauchen Willen und technisches Geschick.

Er ist Innungsmeister für die Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker der Wirtschaftskammer Salzburg. Zuständig ist Michael Brettfeld somit für 750 aktive Unternehmen und 450 Lehrlinge.

Der 55-Jährige selbst hat das "Elektrik-Gen" im Blut und führt gemeinsam mit seinem Bruder Georg Brettfeld das Familienunternehmen in Elixhausen, das es seit 57 Jahren gibt. Der Betrieb bildet jedes Jahr drei bis fünf Lehrlinge aus, kürzlich hat Shiyar Hassen, ein syrischer Flüchtling, die Gesellenprüfung bestanden.

Redaktion: Was macht eine Lehre als Elektrotechniker aus?Michael Brettfeld: Das ist ganz einfach. Ein Elektriker-Lehrling kann von Anfang an in der Praxis mitarbeiten. Er fährt auf Baustellen mit, hilft bei der Montage, beim Rohreverlegen. Er kann also gleich loslegen.

Was muss ein Lehrling in dieser Branche mitbringen?Er muss einen Willen haben, und etwas technisches Geschick ist ebenfalls von Vorteil. Es gibt heutzutage viele, die nie gelernt haben, mit Werkzeug umzugehen. Das lernen sie dann bei uns.

Gibt es in Ihren Reihen auch weibliche Lehrlinge?

Leider sehr wenige. In unserem Unternehmen haben bislang keine Mädchen gelernt. Auf der Baustelle sieht man nur Männer.

Was hat sich in Ihrer Branche coronabedingt verändert? Gibt es mehr Nachfrage?Uns ist nicht langweilig. Wir haben nun mehr Arbeit, auch durch die Förderungen des Landes betreffend E-Autos oder Photovoltaik. Wir hatten zu Beginn der Corona-Zeit kurz geschlossen und dann durfte auf den Baustellen ja wieder weitergearbeitet werden. Nun sind wir viel unterwegs, um Ladestationen für E-Autos anzuschließen.

Wenn Sie 20, 30 Jahre zurückblicken, was hat sich da getan?

Waren es früher meist Reparaturen von Fernsehern, Radios oder Videogeräten, hat nun das sogenannte "Smart Home"-System, wo Häuser technisch programmiert werden, einen großen Stellenwert. Dieses System kann man in einem halbjährigen Zusatzmodul in der Lehre erlernen.

Welchen Stellenwert hat die Alarmtechnik in der Elektrowelt?

Ein Alarmtechniker macht Alarmanlagen, es ist ein Spezialgebiet, das Videoüberwachung und Zutrittssysteme umfasst.



Was ist das Schönste an Ihrem Beruf? Wie kann man junge Menschen dafür begeistern?Der Beruf ist spannend, wie die Themen Photovoltaik, Ladestationen, elektrisches Heizen, Fußbodenheizungen. Die Zukunft ist elektrisch, und wir werden immer gebraucht.

Sie suchen auch Maturanten?

Ja, wir sind nun in die duale Akademie eingestiegen, wo wir ab Sommer "Gas geben". Maturanten können mit verkürzter Lehrzeit Elektrotechniker werden. Wir sind lange nicht mehr nur die Stemmer, ohne Computer geht auch bei uns heute nichts mehr.