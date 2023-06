Dieb bestiehlt Feuerwehr in Freilassing während eines Einsatzes

Während eines laufenden Einsatzes ist die Freiwillige Feuerwehr in Freilassing von einem unbekannten Täter bestohlen worden.

Laut Polizei hatte sich der Diebstahl im Zeitraum von Dienstag (19 Uhr) bis Mittwoch (11.50 Uhr) ereignet. Ein Unbekannter hatte eine verschlossene Schubladenkasse in der Kantine der Freilassinger Feuerwehr aufgebrochen.

Der Täter entwendete dabei Bargeld in Höhe von etwas mehr als 100 Euro. Es besteht der Verdacht, dass der Täter während eines Einsatzes in der Nacht auf Mittwoch die günstige Gelegenheit nutzte und in die offenen Räumlichkeiten des Feuerwehrgerätehauses eindrang. Denn die Feuerwehr musste Dienstagabend tatsächlich wegen eines Brandes ausrücken, die Zeugstätte an der Adresse "Am Feuerhaus 10" war daher nicht besetzt.

Zeugen die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Freilassing unter der Tel. 08654/4618-0 in Verbindung zu setzen.