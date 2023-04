Dieb leerte Opferstock aus - Polizist gab Warnschuss ab

Ein 41-jähriger Rumäne wurde am Freitag von der Polizei in Hof bei Salzburg festgenommen. Das teilt die Polizei in einer Aussendung mit. Ein aufmerksamer Anrainer hatte Alarm geschlagen, nachdem er eine verdächtige Person bei der Kirche wahrgenommen hatte und einen Diebstahl befürchtete. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der Mann, daran konnte auch der Warnschuss eines Polizisten ins lockere Erdreich nichts ändern. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß konnte der Rumäne jedoch festgehalten werden. Das während seiner Flucht weggeworfene Einbruchswerkzeug wurde sichergestellt, zudem fanden sich im Auto des Rumänen zahlreiche Münzen und weitere Tatmittel.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg verfügte eine Anzeige auf freiem Fuß.