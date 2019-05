Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Mittwochnachmittag in der Tiefgarage des Europark Salzburg mit einem Störsender das Verriegeln eines Pkw verhindert. Das teilte die Salzburger Polizei am Donnerstag mit. In der Folge entwendete der Täter zwei Handtaschen sowie ein Mobiltelefon, einen Ausweis und einen Haustürschlüssel aus dem Auto. Durch die Überwachungskamera der Tiefgarage konnte ein Verdächtiger wahrgenommen werden. Weitere Erhebungen der Exekutive laufen.

Quelle: SN