Diebe erbeuteten in Salzburg zwei Posttaschen mit Briefen und Paketen

Polizei konnte bislang 93 Opfer ausfindig machen.

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwei in Salzburg, deponierte Posttaschen und begaben sich damit zu einer nahe gelegenen Bushaltestelle. Dort dürften die Täter die Taschen entleert und brauchbares ausgemustert haben. In weiterer Folge gingen sie mit einer Posttasche in Richtung Stadtzentrum davon. Eine Zeugin wurde auf die beiden Männer aufmerksam. Da ihr das Verhalten des Duos verdächtig vorkam, verständigte sie die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang negativ. Im Bereich der Bushaltestelle wurden von den Polizeibeamten Briefe, Pakete, sowie unzählige Postwurfsendungen sichergestellt. Im Zuge der Ermittlung konnten 93 Opfer namhaft gemacht werden.

(SN)