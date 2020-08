40 E-Bikes, zehn Mountainbikes und fünf Rennräder wurden gestohlen.

Großer Schaden ist in der Nacht auf Freitag bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Zell am See entstanden: Die Diebe ließen 40 E-Bikes, zehn Mountainbikes und fünf Rennräder mitgehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Schaden dürfte einen sechsstelligen Betrag ausmachen. Die Ermittlungen laufen, nach den Tätern wird gefahndet.

Quelle: APA