Aus einer Boutique am Alten Markt in der Salzburger Altstadt ist am Samstagnachmittag teure Kleidung entwendet worden.

Nach ersten Informationen soll sich der Vorfall gegen 13.20 Uhr ereignet haben. Ob es Ladendiebstahl oder räuberischer Diebstahl war, ist noch nicht klar. Es soll sich jedenfalls um zwei Täter handeln. Einer konnte festgehalten werden, der zweite ist flüchtig - nach ihm läuft eine Fahndung in der Salzburger Innenstadt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

