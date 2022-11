Diente in Salzburg lebender Syrer bei Terrormiliz? - Prozess

Anklage: In Salzburg lebender 21-jähriger Mann (21) soll bei der Al-Nusra-Front bzw. bei einem terroristischen Nachfolge-Bündnis aktiv der besagten Front gewesen sein.

Wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung (Paragraf 278b Strafgesetzbuch) steht am 25. November ein 21-jähriger Syrer vor einem Salzburger Schöffengericht. Laut Anklage soll der zuletzt in Salzburg aufhältige junge Mann zwischen August 2019 und Oktober 20221 Mitglied der dschihadistisch-islamistischen Al-Nusra-Front bzw. bei deren in Syrien kämpfenden Nachfolger-Miliz Hay'at Tahrir Al-Sham gewesen sein. Das Bündnis wird vom UN-Sicherheitsrat als Terrororganisation eingestuft.

Konkret soll der 21-Jährige zumindest als bewaffneter Wachsoldat in der Miliz gedient haben. Er sei zuvor auch in ...