62-jährige Wienerin wurde mit Hubschrauber nach Schwarzach geflogen. Nach dem Tiroler "Kuh-Urteil" sei das Thema "hochsensibel", sagt der Obmann des örtlichen Tourismusverbands.

Eine 62-jährige Frau ist am Donnerstag von einer Kuh schwer verletzt worden. Die Wienerin war laut Polizei gegen Mittag mit ihrem gleichaltrigen Begleiter in Richtung Grüneggalm unterwegs. Die beiden gingen gerade an einer am rechten Wegrand liegenden Kuh vorbei, als ...