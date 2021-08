Dienten: Mit Traktor abgestürzt - Jäger fand Verletzten

In Dienten am Hochkönig ist am Montagabend gegen 20 Uhr ein 28-Jähriger mit seinem Traktor von einer Forststraße abgekommen und rund 50 Meter in ein Waldstück gestürzt. Das berichtet die Polizei am Dienstag. Der Unfall ereignete sich auf rund 1200 Metern Seehöhe.

Der Einheimische schaffte es noch selbstständig zum Weg, wo er von einem Jäger gefunden und mit dem Pkw fünf Kilometer aus dem Wald gebracht wurde. Dann konnte er der Rettung übergeben werden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Traktor wurde noch in der Nacht durch die Feuerwehr Dienten gesichert und wird im Lauf des Dienstags geborgen. Im Einsatz standen die Feuerwehr Dienten mit 25 Mann und vier Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz, zwei Notärzte und die Polizei.