Dientens Bürgermeister Klaus Portenkirchner zum Pinzgauer Feuerwehrchef gewählt

Klaus Portenkirchner löst Franz Fritzenwanger als Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant ab.

Am 20. Jänner fand im Feuerwehrhaus Zell am See unter dem Vorsitz von Bezirkshauptmann Bernhard Gratz die Wahl des Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandanten statt. Der amtierende Kommandant, der Uttendorfer Franz Fritzenwanger, stellte sich altersbedingt nicht mehr der Wahl.

Zum zukünftigen Bezirksfeuerwehrkommandanten wurde einstimmig der bisherige Abschnittsfeuerwehrkommandant 4 Pinzgau Klaus Portenkirchner gewählt. Er ist im Zivilberuf Polizist und dazu Bürgermeister von Dienten.Wahlberechtigt waren die Ortsfeuerwehrkommandanten der Pinzgauer Gemeinden, der Kommandant der Betriebsfeuerwehr Kaprun und die vier Abschnittsfeuerwehrkommandanten.

Fritzenwanger wird am 23. Februar 65 und darf dann laut Feuerwehrgesetz keine Führungsfunktion mehr ausüben. Und das sei auch gut so, sagt der Uttendorfer. Sonst bestehe die Gefahr, dass man sich nur noch in eingefahrenen Bahnen bewege, wenn man ein solches Amt sehr lange ausübe. "Klaus ist ein passender und ausgezeichneter Nachfolger." Die Übergabe erfolgt offiziell am 21. Februar in Piesendorf. Portenkirchner geht kommendes Jahr als Polizist in Pension.

Fritzenwanger war acht Jahre lang Bezirkskommandant und ist seit 46 Jahren bei der Feuerwehr. Als einfaches Mitglied der Feuerwehr Uttendorf wird er weitermachen. Dort steht er unter dem Kommando seines Sohnes Lukas, der Ortsfeuerwehrkommandant ist.