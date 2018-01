"Diese Abschiebung ist menschenverachtend"

Der zweifache Taekwondo-Staatsmeister Junadi Sugaipov, der jahrelang gut integriert in Bad Hofgastein lebte, ist offenbar am Dienstag nach Tschetschenien abgeschoben worden.

Die SN hatten bereits in ihrer Dienstag-Ausgabe vom Fall des 25-jährigen tschetschenischen Spitzensportlers Junadi Sugaipov berichtet, der - obwohl bestens integriert - in seine ursprüngliche Heimat abgeschoben werden soll.

Tatsächlich dürfte Sugaipov, der sieben Jahren in Bad Hofgastein lebte und sich voll ins Dorfleben integriert hat, nun am frühen Dienstagnachmittag am Flughafen Wien-Schwechat in ein Flugzeug verfrachtet und nach Moskau geflogen worden sein.

Christoph Riedl von der Diakonie Österreich kann über das Vorgehen des Innenministeriums im Fall des 25-Jährigen, der auch zweimaliger österreichischer Staatsmeister im Taekwondo ist, nur noch den Kopf schütteln. Im SN-Gespräch sagt Riedl: "Ich gehe stark davon aus, dass die Abschiebung mit einem Sammelflieger am Dienstag nach Mittag erfolgt ist. Es ist einfach menschenverachtend, was da passiert ist." Riedl zufolge soll nämlich die endgültige Verhandlung, ob Sugaipov nicht doch noch ein humanitäres Bleiberecht bekommt, erst morgen, Donnerstag, in Wien stattfinden. "Es ist menschenrechtlich höchst bedenklich, wenn man nicht einmal diese Verhandlung abwartet", so Riedl. Es gebe unter der neuen Regierung offenbar keine Chance mehr, für einen bestens integrierten jungen Mann hierzubleiben. Junadi spreche sehr gut Deutsch, er gebe unentgeltlich Taekwondo-Unterricht, habe Einstellungszusagen und engagiere sich sogar in der Dschihadismusprävention. "Und genau so einer wird abgeschoben. Das ist absurd." Angeblich sollen am Dienstag mehr als 20 Tschetschenen außer Landes gebracht worden sein. Aus dem Innenministerium gibt man "zu Einzelfällen keine Auskunft".

(SN)