Diese Fensterputzer spüren keine Höhenangst und keinen Schwindel

Der Abtenauer Industriekletterer Martin Reschreiter reinigt derzeit mit zwei Kollegen die Glasfassade des 54 Meter hohen arte-Hotels in der Stadt Salzburg.

Als sogenannter Spiderman wie in den amerikanischen Filmen sieht sich der Industriekletterer nicht. "Wir sind gut gesichert angeseilt und reinigen derzeit die rund 2000 Quadratmeter große Glasfassade des arte-Hotels beim Salzburger Bahnhof", sagte der Abtenauer Martin Reschreiter. Der 45-Jährige hängt dabei mit seinen aus Wien stammenden Kollegen Christian Feigl (29) und Heinz Hinterreiter (47) am nach dem Hotel Europa in der Nachbarschaft zweithöchsten Gebäude der Stadt Salzburg. "Für den Laien mag das Fensterputzen leicht ausschauen, in der Praxis bedarf es ...