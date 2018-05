Diese Kinder bleiben cool, wenn andere die Nerven verlieren

Wie lautet die Notrufnummer? Wie entsorge ich Gift? Was mache ich bei einem Erdbeben? 400 Pongauer Kinder gingen auf "Safety-Tour" - spielerisch Sicherheit lernen.

Welche Einsatzorganisation erreiche ich mit welcher Notrufnummer? Wie entsorge ich giftige Haushaltschemikalien? Wie verhält man sich bei einem Erdbeben?

Auf diese und noch viele andere knifflige Fragen wussten rund 400 Kinder der teilnehmenden Schulen des Bezirksfinales der Safety Tour 2018 Antworten. Dabei galt es auch noch, die schnellste Schulklasse zu sein. Die Kinder liefen oder fuhren mit dem Fahrrad in Schlangenlinien, um möglichst schnell ans Ziel zu gelangen und ihre Antworten schriftlich abzugeben.

Organisiert wird die Tour vom Salzburger Zivilschutzverband. Neben den Wettkämpfen bieten Einsatzorganisationen wie Polizei, freiwillige Feuerwehr, Rotes Kreuz, Wasser- und Bergrettung und Bundesheer Möglichkeiten zum aktiven Mitmachen.

Die Kinder mussten nicht nur Sicherheitsfragen bei einer Schnellraterunde beantworten, sondern auch ihr Können beim Löschbewerb oder beim Würfelpuzzle unter Beweis stellen. Bei vier Bewerben versuchten alle, ihr Bestes zu geben, um ihr Sicherheitswissen bei den Spielen optimal zu nutzen. Sie lernten hier auf spielerische Art und Weise, mit Gefahrensituationen richtig umzugehen und ihr Wissen gezielt einzusetzen.

Ziel der Spiele sei es auch, Teamgeist und Zusammenhalt in der Gruppe zu fördern und so dem gemeinsamen Ziel, die nächste Runde zu erreichen, einen Schritt näher zu kommen. "Im Mittelpunkt stehen das Aufzeigen von Gefahren und die Bewusstseinsschaffung unter den Kindern, wie sie Unfälle vermeiden können und sich in Notfällen richtig verhalten müssen", sagt Othmar Schneglberger vom Zivilschutzverband.

In Bischofshofen findet heuer das zweite Mal das Bezirksfinale statt, "und der Wirbel hier wird immer größer", schmunzelt Bgm. Hansjörg Obinger (SPÖ), der genauso wie zahlreiche andere Ehrengäste die Eröffnungsfeier mitzelebrierte. Für viele Kinder seien diese Veranstaltungen prägend für ihr künftiges Sicherheitsverständnis, "auch dass Ehrenamt nicht selbstverständlich ist", meint Obinger, der die vielen mitwirkenden Ehrenamtlichen hervorhebt, die sich für diesen Tag extra Urlaub genommen haben: "Dass unsere Einsatzorganisationen so tatkräftig mithelfen, das ist nicht selbstverständlich."

Insgesamt 16 Schulklassen bewältigten die Aufgaben der Kindersicherheitsolympiade mit viel Spaß und Ehrgeiz. Jährlich nehmen insgesamt gut 4000 Schülerinnen und Schüler teil. Die Begeisterung für diesen olympischen Wettkampf ist sehr groß.

Zur besonderen Freude der Kinder hat Johann Pichler, Präsident des Skiklubs Bischofshofen, insgesamt sechs Akkreditierungskarten für die Vierschanzentournee am 5. und 6. Jänner zur Verfügung gestellt.

Gewonnen hat übrigens heuer ein Lokalmatador: die 4a-Volksschulklasse aus Bischofshofen.