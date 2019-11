Diese Kuchlerin holt sportliche Frauen vor den Vorhang

Das zweite "Shades of Winter"-Filmfest tourt gerade durch Europa: Outdoor-Filme von abenteuerlustigen Sportlerinnen werden präsentiert.

Sandra Lahnsteiner, Skifahrerin, Filmemacherin und Gastgeberin des Filmfests, nimmt die Zuseher mit auf eine Reise in den kanadischen Pulverschnee. Die Skandinavierinnen rund um Hedvig Wessel inspirieren zum Skitourengehen im Norden. Die Neuseeländerin Janina Kuzma wagt es, Hermon, ein Bergmassiv im Grenzbereich zwischen Libanon, Israel und Syrien, zu besteigen und zu befahren. Die polnische Weltmeisterin im Paragleiten, Klaudia Bulgakow, entführt das Publikum in die Luft und die zweifache Freeride-Weltmeisterin Nadine Wallner sorgt mittlerweile auch in der Kletterszene für Aufsehen. Das ist ein kleiner Auszug aus dem diesjährigen "Shades of Winter"-Filmfest.

Erster "Females only" Film im Jahr 2010

Sandra Lahnsteiner hat im Jahr 2010 mit dem Filmemachen begonnen, und zwar mit dem weltweit ersten Skifilm "As We Are", in dem ausschließlich Frauen vorkommen. So hat das Team rund um Lahnsteiner eine männerdominierte Branche aufgemischt. Dieses Pilotprojekt hat im gesamtem Actionsportbereich eine Sogwirkung ausgelöst.

In knapp zehn Jahren ist der Versuch, Athletinnen aus aller Welt zu vernetzen, zu einer regen Plattform aus Athletinnen gewachsen.

"Die Sportlerinnen mit ihren Filmprojekten sind authentische, starke Vorbilder, die mit ihren Abenteuern auf der ganzen Welt das Publikum - Männer wie Frauen - zu einem aktiven Lebensstil motivieren. Und das ist die Mission von Shades of Winter," so Lahnsteiner. Sie unterstreicht auch, dass der Fokus auf den Athletinnen liegt, sie aber kein Filmfest nur für Frauen machen will. Ganz im Gegenteil: "Gute Geschichten inspirieren und ich zähle darauf, dass auch weiterhin viele Männer im Publikum sein werden mit ihren Töchtern, Freundinnen, Frauen und Freunden. "

Das Filmfest stellt sich 2019 neu auf, indem es in neun Städten und fünf Ländern zu sehen ist - mit dabei sind Akteurinnen aus drei Kontinenten.

Filmfest in Salzburg, am 24. November um 19 Uhr

Am Sonntag, 24. November, um 19 Uhr im "Das Kino " wird ein Programm von drei Stunden geboten. Dabei werden acht bis zehn Filme mit einer Länge von jeweils fünf bis 25 Minuten gezeigt. Der Abend wird interaktiv ablaufen, moderiert unter anderem von Radio-FM4-Moderator Heinz Reich. Die anwesenden Protagonistinnen lassen hinter die Kulissen blicken und stehen beim Filmgespräch Rede und Antwort. Tickets unter: shades-of-winter.com/filmfest/